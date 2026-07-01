Τι απαντά στο ερώτημα αν η ΝΔ επιλέγει για αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό.

Όποια άποψη και αν έχει κανείς για τον Τάκη Θεοδωρικάκο δεν έχει καμιά αμφιβολία για τον ορθό τρόπο που «διαβάζει» τις δημοσκοπήσεις και ερμηνεύει την πολτική κατάσταση και τις εξελίξεις.

Την Τρίτη ρωτήθηκε (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») για το αν βλέπει δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα και απάντησε: «Όλα δείχνουν ότι η ψήφος ενάντια στη ΝΔ συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ γύρω από το πρόσωπο του κ.Τσίπρα».

Διαβάστε τι ακριβώς είπε:

Ερωτηθείς αν βλέπει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας

Τ.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Όλα δείχνουν ότι η ψήφος ενάντια στη ΝΔ συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ γύρω από το πρόσωπο του κ.Τσίπρα και την νέα προσπάθεια που κάνει κατά τη γνώμη μου χωρίς να μεταβάλλει τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά από αυτά που είχε παρουσιάσει και την πρώτη τετραετία, και χωρίς να κάνει μια αξιόπιστη επαναθεώρηση των λαθών του εκείνο το διάστημα.

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Ερωτηθείς αν ο κ. Τσίπρας είναι ο επιθυμητός αντίπαλος για τη ΝΔ

Τ.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για να πεις με ποιον προτιμώ να παίξω, εδώ είναι η κοινωνία, η πατρίδα μας, οι εναλλακτικές που έχουμε και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές και εναλλακτικά πολιτικά σχέδια. Το δικό μας σχέδιο είναι πολύ σαφές και ξεκάθαρο, εκπροσωπείται από τον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ, το βασικό σχέδιο της αντιπολίτευσης, η οποία έχει διάφορες παραλλαγές, όλο και πιο πολύ δείχνει ότι συγκεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του Α. Τσίπρα. Δεν είναι θέμα αν το προτιμάμε εμείς ή όχι, έτσι δείχνει.

Η κυβέρνηση σιγά-σιγά παραδέχεται τη νέα κατάσταση...

Τ.Τε.