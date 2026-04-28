Παρά την έντονη φημολογία, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι αλήθεια πως αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με το μέλλον της όλης παράταξης.

Παρά την έντονη φημολογία των ημερών, ένα «πουλάκι» που τριγυρίζει περιμετρικά του Εθνικού Κήπου και της λεωφόρου Αμαλίας, μου είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα υπάρξει το επόμενο διάστημα; Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για την Κουμουνδούρου, ως σύνολο; Δύσκολο…

Α.Γ.