Αντιθέτως απογειώνει το ρουσφέτι με το «γαλάζιο επιτελικό κράτος».

Το έγραψε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του:

«Μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί, επιτέλους, το πελατειακό κράτος και να εκσυγχρονιστεί η δημόσια ζωή».

Πρώτον, γιατί επτά χρόνια ο πρωθυπουργός δεν μας το λέει και εμάς να το ξέρουμε;

Δεύτερον, γιατί επτά χρόνια έχει απογειώσει το ρουσφέτι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τρίτον, και τώρα μας λέει ο πρωθυπουργός ότι έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πελατειακό κράτος. Πώς με τον εκλογικό νόμο μετά τις εκλογές και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε καμιά δεκαριά χρόνια μετά δηλαδή. Όταν την ηγεσία της χώρας θα τη διεκδικεί η... τρίτη γενιά Μητσοτάκη. Πάρε το αβγό και κούρεφτο!

Ο υπογράφων έχει σε εκτίμηση το πολιτικό μέγεθος και τις ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι χαρακτηριστικό πως παρά την κριτική που ασκούσε (πολλές φορές και μόνος) ποτέ δεν παρασύρθηκε από όσους αναφερόταν υποτιμητικά γι΄ αυτόν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε.

Είναι όμως σαφές πως ο πρωθυπουργός πλέον έχει χάσει τα πολιτικά του αντανακλαστικά, δεν έχει πολιτικό σχέδιο, πιστεύει ότι μετά από επτά χρόνια μπορεί να ταξιδεύει με παλιά εισιτήρια. Κουράστηκε και κουράζει.

Αν δεν τα κατανοήσει αυτά και αν δεν αλλάξει στρατηγική (αν υπάρχει τέτοια βεβαίως και αν μπορεί ο ίδιος) τα δύσκολα για το πολιτικό του μέλλον είναι μπροστά του...

Β. Σκ.