Είναι απογοητευτικό ότι υπάρχουν κυριακάτικες εφημερίδες που δεν έχουν στα πρωτοσέλιδά τους αναφορές στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές ή τον Μακάριο Λαζαρίδη!
Δεν μιλάμε για πρωτοσέλιδο, μιλάμε ακόμα και ένα μικρό «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα που μόλις την Παρασκευή απασχόλησαν την ελληνική Βουλή!
Η δε παραίτηση Λαζαρίδη τις αφήνει εκτεθειμένες καθώς δείχνουν να απέχουν πολύ από τις ανάγκες των πολιτών.
Και μετά λέμε γιατί απαξιώνονται τα μέσα ενημέρωσης!
ΥΓ: Η εξήγηση είναι πως οι συναντήσεις του ιδίου του πρωθυπουργού ή κάποιων πολύ εμπίστων ανθρώπων του με κάποιους εκδότες έφεραν αποτέλεσμα!
Τ.Τε.