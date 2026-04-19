Έπιασαν τόπο οι επαφές του πρωθυπουργού και ανθρώπων του με εκδότες!

Είναι απογοητευτικό ότι υπάρχουν κυριακάτικες εφημερίδες που δεν έχουν στα πρωτοσέλιδά τους αναφορές στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές ή τον Μακάριο Λαζαρίδη!

Δεν μιλάμε για πρωτοσέλιδο, μιλάμε ακόμα και ένα μικρό «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα που μόλις την Παρασκευή απασχόλησαν την ελληνική Βουλή!

Η δε παραίτηση Λαζαρίδη τις αφήνει εκτεθειμένες καθώς δείχνουν να απέχουν πολύ από τις ανάγκες των πολιτών.

Και μετά λέμε γιατί απαξιώνονται τα μέσα ενημέρωσης!

ΥΓ: Η εξήγηση είναι πως οι συναντήσεις του ιδίου του πρωθυπουργού ή κάποιων πολύ εμπίστων ανθρώπων του με κάποιους εκδότες έφεραν αποτέλεσμα!

Τ.Τε.