Προς τον Σεπτέμβριο ο ορισμός Πατέλη στη θέση του αντιπροέδρου της Τραπέζης της Ελλάδας.

Θέμα ολίγων ημερών είναι η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη σχετική αποκάλυψη της στήλης τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ανανέωση της θητείας του Γ. Στουρνάρα θα αποφασιστεί ακόμα και στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, που αναμένεται να συνέλθει την επόμενη εβδομάδα.

Θα πρόκειται για την τρίτη θητεία του στη Διοίκηση της Τράπεζας, που αν εφόσον την εξαντλήσει θα τον καταστήσει έναν από τους μακροβιέστερους κεντρικούς τραπεζίτες καθώς θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ συναπτά έτη.

Η στήλη σας έχει ενημερώσει επίσης προ τριμήνου περίπου πως για τη θέση του αντιπροέδρου της Τραπέζης της Ελλάδος προορίζεται ο Αλέξης Πατέλης, πρώην επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με δεδομένο ότι τυπικά η νέα θητεία του κεντρικού τραπεζίτη ισχύει από το φθινόπωρο και συνεπώς μια άλλη κυβέρνηση θα μπορεί να αλλάξει την απόφαση στο Μαξίμου εκτιμούν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι -για τρίτη συνεχόμενη εξαετία- Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ο Γιάννης Στουρνάρας. Ούτε να μην οριστεί ο Αλεξ Πατέλης αντιπρόεδρος.

Β.Σκ.