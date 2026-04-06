Μπορεί οι τόνοι να διέφεραν σημαντικά, ωστόσο ο αποδέκτης των μηνυμάτων ήταν ο ίδιος: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο Πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε τη σφοδρότητα με την οποία ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα» με αφορμή την αποστολή των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Ωστόσο, στο μήνυμά του υπήρξε σαφής τόσο η ενόχληση όσο και η αιχμή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ευθεία απεύθυνση προς αυτήν: «Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των Βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις».

Το ένα συμπέρασμα είναι πως ο Υπουργός Υγείας, εν αναμονή της δήλωσης Μητσοτάκη, έσπευσε να επιβάλλει τη δική του σκληρή γραμμή.

Το δεύτερο, πάντως, είναι ότι είτε με πιο σκληρή γραμμή είτε πιο υποδόρια, η κυβέρνηση ανοίγει ευθέως μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θεσμική τάξη, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, αλλά και ενδεχόμενη στοχοποίηση προσεχώς των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το παράδειγμα της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι εξάλλου αρκετά πρόσφατο...

Ν.Α.