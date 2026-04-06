Το λιβανιστήρι δεν κάνει καλό στον πρωθυπουργό, ενώ βλάπτει σοβαρά τα μέσα ενημέρωσης.

Στη δύσμοιρη χώρα μας οι λέξεις χάνουν κάθε νόημα.

Τα μέσα ενημέρωσης μας πληροφορούν από το πρωί της Κυριακής ότι την Δευτέρα ο Κ. Μητσοτάκης «θα απευθύνει διάγγελμα» στον ελληνικό λαό.

Διάγγελμα απευθύνει μόνο ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αν τα μέσα ήθελαν στ΄ αλήθεια το καλό του Μητσοτάκη και της χώρας δεν θα τον λιβάνιζαν.

Αν το Μαξίμου ένοιωθε τον έλεγχο ίσως δεν θα υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανόν ούτε και συγκαλύψεις υποκλοπών, υπευθύνων Τεμπών κοκ.

Πάρα πολύ τα βλάπτει..

Β.Σκ.