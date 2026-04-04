Νέο μήνυμα προς τον πρώην Επίτροπο η υπουργοποίηση Σχοινά!

Μια απαξιωτική στάση έναντι του Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει υιοθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και τώρα που πολιτικά βρίσκεται στα σχοινιά.

Αν και με πολύ καλή θητεία στην ΕΕ ως Επίτροπος Μετανάστευσης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με επιτυχημένη θητεία νωρίτερα σε πολλά υπουργεία όπως το Εξωτερικών και το Άμυνας, στη θητεία Μητσοτάκη αγνοήθηκε εντελώς.

Τελευταία πρόκληση- για την ακρίβεια «ευθεία βολή»- κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι η υπουργοποίηση του επίσης πρώην Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά. Και η αγνόηση Αβραμόπουλου.

Αλλά- όπως έλεγε και αείμνηστος Χαρίλαος- «ότι κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι...».

Β.Σκ.