«Το ότι εξέλεξαν τον Κασσελάκη έδειχνε την αρρώστια του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία άφησε ο Τσίπρας να γιγαντωθεί». Με αυτή τη φράση τοποθετήθηκε ο Πέτρος Παππάς για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία, εξαπολύοντας έτσι επίθεση τόσο στον πρώην Πρωθυπουργό όσο και στον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο εκ Κιλκίς ορμώμενος πολιτικός, που εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, εν συνεχεία διετέλεσε πρωτοπαλίκαρο του Στέφανου Κασσελάκη και έπειτα περίμενε να δει εάν θα δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα το Κίνημα Δημοκρατίας, προκειμένου να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει το νέο εγχείρημα, για να καταλήξει εν τέλει στο ΠΑΣΟΚ, θα ήταν πιο σώφρον να συνυπολογίζει πως όσα λέει εκθέτουν πρώτα από όλα τον ίδιο του τον εαυτό και τις οβιδιακές κυβιστήσεις του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς κάτι άλλο από τον κ. Παππά. Όχι μόνο γιατί ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου. Μια πρόχειρη αναδρομή στον τρόπο που πολιτεύτηκε στο Κιλκίς για να εκλεγεί θα ήταν αρκούντως ενδεικτική του ανδρός.

Ε.Σ.