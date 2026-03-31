Μάλιστα, ορισμένοι επικριτές είχαν κάνει λόγο για προσπάθεια υποβάθμισης της συζήτησης σε περίπτωση ορισμού την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας και της εξόδου του κόσμου για Πάσχα.

Εν αναμονή του προσδιορισμού της ημέρας που θα διεξαχθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή την καταδικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους βαρύτατους ισχυρισμούς του καταδικασθέντα Ταλ Ντίλιαν, τελούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, έχει λάβει το σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, είχε ενημερώσει τη Διάσκεψη των Προέδρων πως η προ ημερησίας θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Παρασκευή.

Όπως πληροφορούμαστε, πάντως, ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά η Παρασκευή για την πολυαναμενόμενη κοινοβουλευτική συζήτηση, καθώς ο Πρόεδρος της Βουλής αναμένει το Μέγαρο Μαξίμου.

Το οποίο με τη σειρά του ζυγίζει την κατάσταση, μην τυχόν βρεθεί προ απρόσμενων εκπλήξεων μετά τον ορισμό της...

Ε.Σ.