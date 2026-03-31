Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται, όπως πληροφορούμαστε, ακόμα ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει διατελέσει Υπουργός την τελευταία επταετία, εξαιτίας των αποκαλύψεων που έχουν πυροδοτηθεί μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο συγκεκριμένος είχε την τύχη να μην είναι θύμα του κακόβουλου λογισμικού, αλλά την... ατυχία να έχει προχωρήσει σε μια σειρά από διευκολύνσεις, με τη θεσμική του ιδιότητα, προς το εταιρικό οικοσύστημα του Predator για τη δραστηριοποίησή του στην Ελλάδα.

Πεπραγμένα του, μάλιστα, τέθηκαν επί τάπητος διεξοδικά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, γεγονός που έχει σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στο επιτελείο του πως λίαν συντόμως θα τον πάρει η μπάλα.

Ν.Α.