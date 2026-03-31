Το ερώτημα που προκύπτει από την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση με τη ΝΔ είναι καθαρή.

Αν το πράξει μετά τις εκλογές, με οποιαδήποτε αιτιολογία, όσο σοβαρή και αν φαίνεται, θα εξευτελιστεί.

Το ερώτημα είναι πλέον με ποιον θα συνεργαστεί η ΝΔ αν είναι πρώτο και δεν έχει αυτοδυναμία, όπως όλα δείχνουν με τα σημερινά δεδομένα ότι θα συμβεί;

Το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί πλέον να αποφύγει το ερώτημα.

Και μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει σύμμαχο από άλλο πολιτικό χώρο παρά από τα δεξιά της..

Β.Σκ.