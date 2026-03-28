Παρέμβαση τη Δευτέρα του πρώην πρωθυπουργού στην παρουσίαση του βιβλίου Μάζη- Θα μιλήσει για τις υποκλοπές;

Χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη «Του λόγου το αληθές και μετά λόγου γνώσεως» θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Πολεμικό Μουσείο ο Αντώνης Σαμαράς.

Θυμίζουμε πως ο Ι. Μάζης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της «Ομάδας των 91 πολιτών» που έκαναν παρέμβαση τον περασμένο Ιούλιο με διακήρυξη που εκτιμήθηκε ως προπομπός για την επιστροφή Καραμανλή-Σαμαρά.

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός πάντως με την παρέμβασή του τη Δευτέρα αναμένεται να ταράξει και πάλι τα νερά, καθώς είναι βέβαιον πως θα ασκήσει σφοδρή κριτική στο Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική και τη στάση της στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερο πάντως -από τα όσα πληροφορείται η στήλη- την κυβέρνηση ανησυχεί τι θα πει ο Αντ. Σαμαράς για τις υποκλοπές, το θέμα που αυτό τον καιρό «καίει» περισσότερο από κάθε τι άλλο το Μαξίμου.

Για να δούμε...

Β.Σκ.