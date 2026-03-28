Τη Δευτέρα, στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τις υποκλοπές που έχει αιτηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ημερομηνία που εξετάζεται είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ωστόσο ακόμα δεν έχει κλειδώσει καθώς οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μόλις οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τον ερχόμενη εβδομάδα.

Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης λήγει στις 3 Απριλίου. Συνεπώς εφόσον δεν καταστεί δυνατό να γίνει τότε, θα πρέπει να επανακατατεθεί η ερώτηση και να οριστεί για μετά το Πάσχα, καθώς θα μεσολαβήσει η διακοπή των εορτών. Σε κάθε περίπτωση οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα και ζυγίζουν τι έχουν να κερδίσουν και να χάσουν από τα αν θα γίνει τώρα ή όχι η συνεδρίαση.

Έμπειροι κοινοβουλευτικοί αναρωτιόντουσαν αν η ερχόμενη Παρασκευή ευνοεί το επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια συζήτηση, καθώς ακολουθεί σαββατοκύριακο και μετά Μεγάλη εβδομάδα, άρα το ενδιαφέρον θα είναι μικρό. Όπως λένε επίσης, ακόμα και αν σκέφτεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας ή πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και πάλι, λόγω των ημερών που ακολουθούν δεν θα τύχει της προβολής που θα τύχαινε σε συνθήκες καθημερινότητας.

Θυμίζουμε πως η συζήτηση προγραμματιζόταν για την Παρασκευή (27/03), ωστόσο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ άλλαξε τον προγραμματισμό. Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία για τις 3 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει και την Μεγάλη Δευτέρα για τη συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου.

