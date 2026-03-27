Πού έχουν παραδοθεί και από ποιον;

Το ερώτημα είναι απλό: Η Intellexa του Ντίλιαν και των άλλων δεν κατέχει τα προϊόντα των υποκλοπών που έγιναν μέσω του Pretador.

Σε ποιον τα έχει παραδώσει;

Και ποιος τα κατέχει σήμερα;

Μιλάμε για τα «αποτελέσματα υποκλοπών» κορυφαίων υπουργών που είχαν την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της χώρας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κορυφαίων επιχειρηματιών κοκ.

Ούτε γι΄ αυτό δεν νοιάζονται στην κυβέρνηση και την ηγεσία της δικαιοσύνης;

Β.Σκ.