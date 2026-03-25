«Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει» είναι το νόημα της διατύπωσης.

Αποφεύγεται τελικά, όπως όλα δείχνουν, η κατάθεση ψηφίσματος από τον Χάρη Δούκα προκειμένου να υπάρξει ρητή δέσμευση από το Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμμετάσχει σε κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης παρουσίασε πρόταση στη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ το βράδυ της Τρίτης όπου ρητά θα αναφέρεται στα πολιτικά ντοκουμέντα του Συνεδρίου πως «Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατ΄λια δεν μπορεί να γίνει».

Διατύπωση που φαίνεται πως ικανοποιεί τόσο τον Χάρη Δούκα όσο και τους Παύλο Γερουλάνο και Μιχάλη Κατρίνη που δεν πειθόταν από τις δηλώσεις Ανδρουλάκη πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Έτσι ένα βασικό σημείο τριβής του Συνεδρίου παύει να υπάρχει...

Β.Σκ.