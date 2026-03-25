Επικίνδυνο το διχαστικό κλίμα που επιτρέπει ο Μητσοτάκης να καλλιεργείται.

«Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Η δήλωση αυτή του Θάνου Πλεύρη από το Κιλκίς επιστρέφει τη χώρα σε εποχές που όλοι θέλουμε να μείνουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Και όμως ούτε μια καταδίκη από το Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ψαρεύει σε θολά και επικίνδυνα νερά, επιτρέποντας στα ακροδεξιά στελέχη του να επιστρέφουν τη χώρα σε εμφυλιοπολεμικό κλίμα, μόνο και μόνο για μια φούχτα ψήφους από τον ακροδεξιό χώρο.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι από την κυβέρνηση ούτε ένας δεν αντιδρά. Ούτε καν οι υπουργοί που πήγαν από τον Κώστα Σημίτη στον Μητσοτάκη.

Τ.Τε.