...Από τεχνικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Μιχάλη Χάλαρη στο δημοσίευμά μας (ΕΔΩ) ότι ανέλαβε τεχνικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» με τις πέντε καμένες εργάτριες.

Ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε μαζί μας και μας ενημέρωσε ότι όντως είχε αναλάβει αλλά παραιτήθηκε πριν από ένα μήνα.

Όπως μας πληροφόρησε είναι ίσως ο μοναδικός στη χώρα με το γνωστικό αντικείμενο διασφάλισης εργασίας- διακίνησης και διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων. Ο ίδιος άλλωστε υπήρξε στρατηγός της Πυροσβεστικής και επικεφαλής για ένα διάστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο Μ. Χάλαρης, επίσης, μας ενημέρωσε ότι δεν είχε ζητήσει χρήματα αλλά να δοθούν από την εταιρία πέντε υποτροφίες σε μαθητές ή να δοθεί το ποσό που του αναλογούσε στην πόλη.

Τα σημειώνουμε...

Β.Σκ.