Οι παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, εισαγγελέων, επιχειρηματιών «είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου» και άρα είναι «σύνηθες να συμβαίνει» ακόμα και σήμερα κατά τον κ. Γεωργιάδη.

Δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αλλά και εξόχως αντικρουόμενες προσεγγίσεις καταγράφουμε από την πρωινή συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Είναι δυνατόν, η κα Κωνσταντοπούλου, να βιντεοσκοπεί και να ανεβάζει στα social media διαδικασίες που γίνονται σε ένα ανακριτικό γραφείο» διερωτήθηκε σκωπτικά ο Υπουργός Υγείας. Να τον ενημερώσουμε πως εκτός από τον ίδιο, μεταξύ των παρακολουθούμενων με Predator ήταν και η εισαγγελέας της ΕΥΠ, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας και άλλοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Οπότε η αγωνία του για την μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας δεν μπορεί να είναι αλα καρτ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, υπερθεματίζοντας για την απόφασή του να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την παρακολούθησή του ο κ. Γεωργιάδης, υπενθύμισε επικαλούμενος την υπουργική του εμπειρία τι συμβαίνει όταν επισκέπτεται μία πρεσβεία ή ένα ξένο παλάτι και ζητούν πάντα να αφήσουν το κινητό τους εκτός της αίθουσας. «Για ποιο λόγο αυτά τα κράτη και οι πρεσβείες επιβάλλουν να αφήνεις τα κινητά σου έξω; Γιατί πιστεύουν ότι είναι πιθανόν κάποιος να χρησιμοποιεί μια τηλεφωνική συσκευή ως μέσο παρακολούθησης. Άρα για να συμβαίνει αυτό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου πάει να πει ότι αυτό είναι κάτι που δύναται και είναι σχετικά σύνηθες να συμβαίνει».

Επομένως, οι παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, εισαγγελέων, επιχειρηματιών «είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου» και άρα είναι «σύνηθες να συμβαίνει» ακόμα και σήμερα κατά τον κ. Γεωργιάδη. Δεν γνωρίζουμε εάν είχε κατά νου τον Κασόγκι όταν σκαρφίστηκε αυτό το επιχείρημα, αλλά δεν περιποιεί τιμή για υπουργό σε δημοκρατικό πολίτευμα και ευνομούμενη Πολιτεία μία τέτοια παραδοχή, όσο βολική και αν είναι...

Ν.Α.