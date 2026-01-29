Τα επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις έβαλαν veto στην απαγόρευση τους τις ώρες αιχμής 6-10 το πρωί.

Δεν έβγαλε κάτι εντυπωσιακό η κλειστή σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρεσης στον Κηφισό. Στο τραπέζι έπεσαν διάφορες προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό των φορτηγών από την στιγμή που τα επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις έβαλαν veto στην απαγόρευση τους τις ώρες αιχμής 6-10 το πρωί.

Έτσι τώρα σκέφτονται εναλλακτικά να επιτρέψουν την μετακίνηση φορτηγών στην παλιά εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας, να ζητήσουν από τα πρωινά πλοία να αλλάξουν ώρα άφιξης στον Πειραιά τουλάχιστον κατά μία ώρα (συνήθως πιάνουν λιμάνι στις έξι το πρωί) και να διαχωρίσουν ποια φορτηγά κάνουν τροφοδοσία και ποια όχι έτσι ώστε όσα φορτηγά κρίνονται μη αναγκαία (π.χ μεταφορικές εταιρίες) να υποχρεωθούν σε ευέλικτο ωράριο.

Ε.Σ.