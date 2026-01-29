Επιβεβαιώνονται εκείνοι που επιμένουν πως όσοι λένε «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά», στην πραγματικότητα είναι ακροδεξιά…

Από τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις της, είναι ξεκάθαρο ότι η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να τραβήξει διαχωριστική γραμμή απέναντι στην Κεντροαριστερά. Και τα κόμματα του χώρου, από την πλευρά τους, οριοθετούνται ξεκάθαρα απέναντι της.

Μάλιστα, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, είχε σπεύσει να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, την ώρα που «ξέχασε» τα δύο προηγούμενα.

Τώρα, όμως, φαίνεται ότι αλλάζουμε επίπεδο. Και αυτό, γιατί η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, η οποία φέρεται να είναι σύμβουλος επί των οικονομικών της κ.Καρυστιανού –και επιφανή οπαδός της δραχμής-, απειλεί ανοιχτά των πρώην πρωθυπουργό με Ειδικό Δικαστήριο, για τη συμφωνία των Πρεσπών, με άρθρο της στο Newsbreak.gr.

Αρχικά, ξεκίνησε με ένα απίθανο ψέμα, βγαλμένο από τη φαντασίωση της εγχώριας ακροδεξιάς –αλλά και τμήματος της ΝΔ-, υποστηρίζοντας «ότι ο κ. Τσίπρας ομολόγησε ότι αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας, με ότι ήδη προκύπτει και θα προκύψει, για να παραμείνουμε στο ευρώ».

Το καλύτερο, απλά ακολούθησε. «Για το αν, αυτή η συναλλαγή ήταν η καλύτερη για το λαό και το μέλλον του, θα όφειλε να τεθεί υπό την κρίση του, και όχι να ληφθεί ερήμην του. Διότι, είναι ξεκάθαρο, ότι την ευθύνη γι’ αυτό φέρει ολοκληρωτικά τώρα ο κ. Τσίπρας και οι πέριξ αυτού, και ουδόλως αποκλείεται μια μεταγενέστερη κυβέρνηση, πιο ευαίσθητη στο θέμα, να του ζητήσει ευθύνες».

Και από τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται εκείνοι που επιμένουν πως όσοι λένε «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά», στην πραγματικότητα είναι ακροδεξιά…

Α.Γ.