Το ρολόι του χρόνου στον περασμένο αιώνα γυρνάνε τα κόμματα στη Βουλή, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους των αντιπαραθέσεών τους σε γεγονότα που συνέβησαν 20 και 30 χρόνια πριν.

Στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο χρόνος πάγωσε στη τριετία 1998-2001 και στον τότε υπουργό… Γεωργίας, Γιώργο Ανωμερίτη, τον οποίο κάλεσε να καταθέσει η κυβερνητική πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα, στην ολομέλεια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την κρίση στα Ίμια το 1996 και για το αν υπήρξε ή όχι γκριζάρισμα του νησιωτικού συμπλέγματος του αιγαίου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, επικαλούμενος την ιδιότητα που είχε τότε ως στρατιωτικός συντάκτης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Σημίτη ότι ευθύνεται για τους τρεις νεκρούς που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Παύλου Χρηστίδη, αλλά και η Νέα Αριστερά με την Έφη Αχτσιόγλου και η Πλεύση Ελευθερίας με τον Αλέξανδρο Καζαμία, τον εγκάλεσαν για πατριδοκάπηλη τακτική και προσπάθεια διχασμού.

Έντονη πια είναι η μυρωδιά της ναφθαλίνης στο κοινοβουλευτικό μέγαρο, με τους περισσότερους να αναρωτιούνται πότε θα μιλήσουν για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου.

Σ.Σ.