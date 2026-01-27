Σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη - Κεφαλογιάννη μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Τι συζήτησαν άραγε Κ. Μητσοτάκης και Όλ. Κεφαλογιάννη στο σύντομο τετ α τετ που είχαν αμέσως μετά το υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διαρροή από το Μαξίμου; Το επιτελείο του πρωθυπουργού τηρεί σιγή ιχθύος και παραμένει αυστηρά στην συγκεκριμένη διαρροή.

Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού αμέσως μετά αναχώρησε κανονικά για το ταξίδι της στην Ινδία. Η διάχυτη αίσθηση που υπάρχει πάντως είναι ότι και οι δύο πλευρές κερδίζουν χρόνο δεδομένης της έντονης δυσφορίας που έχει προκαλέσει στο δεξιό κοινό η κίνηση της υπουργού Τουρισμού να κάνει άμεσα χρήση της διάταξης που νομοθέτησε ο Γ. Φλωρίδης για την επιμέλεια των παιδιών και η οποία δίνει το δικαίωμα σε έναν γονέα να παγώσει την πρωτόδικη απόφαση αν πιστεύει ότι δημιουργεί σοβαρά θέματα στα παιδιά του.

Τον τελευταίο λόγο όπως όλα δείχνουν θα τον έχει η Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία αναμένεται εντός Φεβρουαρίου να έχει το επόμενο δικαστήριο με τον πρώην σύζυγό της Μ. Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών.

Ε.Σ