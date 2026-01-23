Στην Καλαμάτα, στο άντρο του Σαμαρά, στις 2 Φεβρουαρίου;

Μέσα στα τόσα που έχει να αντιμετωπίσει το Μαξίμου το προσεχές διάστημα είναι και αν θα παραστεί εκπρόσωπός της στην ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη Καλαμάτας, στις 2 Φεβρουαρίου, της Υπαπαντής, που γιορτάζει η πόλη.

Και αν πάει ποιος θα πάει; Και σε ποιο επίπεδο;

Παρόν, άλλωστε, στην εκδήλωση θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, «Μεσσηνιάρχης», που έπαιξε προφανώς πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρασκήνιο για να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης ο πρώην πρωθυπουργός. Όπως και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος γέννημα-θρέμμα της Καλαμάτας.

Δύσκολη απόφαση, δύσκολη εξίσωση, δύσκολη αποστολή για το Μαξίμου. Και που θα έχει να κάνει και με τη στάση που θα κρατήσει απέναντι σε Καραμανλή και Σαμαρά την προεκλογική περίοδο.

Β.Σκ.