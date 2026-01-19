Ούτε 30 λεπτά δημοσιότητας δεν άξιζε η κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του επί 28 ημέρες υπηρεσιακού υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2015, Ιωάννη Γκόλια.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είχε αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης και συνεπώς καμία εμπλοκή με απόφαση που αφορούσε αυτό το κομμάτι. Πλην ελαχίστων ερωτήσεων που δέχτηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και τους εκπροσώπους της Πλεύσης και της Νίκης, ο κ. Γκόλιας δεν δέχτηκε άλλες ερωτήσεις, με τα υπόλοιπα κόμματα να αρνούνται να τον εξετάσουν.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την πλειοψηφία για παρελκυστικές μεθόδους, ώστε να μην κληθούν άλλοι μάρτυρες που αφορούν την περίοδο 2019-2025, αυτή δηλαδή για την οποία διαβίβασε τη δικογραφία η ευρωπαία εισαγγελέας.

Μετά από ούτε μισή ώρα, ο κ. Γκόλιας αποχώρησε από την επιτροπή, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να διερωτούνται στους διαδρόμους: «Γιατί τους καλούν στην εξεταστική;».

Σ.Σ.