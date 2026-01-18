Η κυβέρνηση έχασε για τα καλά την μάχη των... βουνών και των κάμπων!

Παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα που διοργάνωσε όλες τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα φιλικά της μέσα η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει ακόμα και τώρα όχι απλώς τους αγρότες και τα αιτήματά τους, αλλά και τις μορφές πάλης τους, τα μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» το 56,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένο το κλείσιμο των εθνικών οδών από τους αγρότες, έναντι του 41,8% που πιστεύει ότι δεν είναι.

Το 67,2% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των αγροτών, έναντι του 31,4% που πιστεύει ότι το πράττει.

Ενώ δίκαια θεωρεί τα αιτήματα των αγροτών το 82,9%, έναντι 14,9% που δεν τα θεωρεί δίκαια.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία των μπλόκων κυβέρνηση δεν έχει υποστεί τέτοια ήττα και ποτέ η κοινή γνώμη δεν ήταν τόσο πολύ με τους αγρότες.

Γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των αγροτών σήμερα και πόσο επηρεάζει γενικότερα και άλλους κλάδους, ιδίως στην επαρχία.

Β.Σκ.