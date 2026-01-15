Εκλέγεται ξανά στη θέση του ΓΓ της ΚΕ μετά το Συνέδριο.

Ο Περισσός ποτέ δεν προαναγγέλλει αποφάσεις του Συνεδρίου, τουλάχιστον για πρόσωπα.

Όλα δείχνουν όμως πως η Κεντρική Επιτροπή που θα εκλέξει το Συνέδριο (29-31 Ιανουαρίου) θα αναδείξει για μια ακόμα φορά τον Δημήτρη Κουτσούμπα Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, προχωρώντας παράλληλα στην ανανέωση της σύνθεσής της με νέα στελέχη.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκλέχτηκε για πρώτη φορά στη θέση του ΓΓ της ΚΕ το 2017 και επανεκλέχτηκε το 2021.

Και κατά γενική ομολογία όχι απλώς είναι επιτυχημένος για το κόμμα του, αλλά έχει ακόμα να προσφέρει πολλά σε αυτό.

Β.Σκ.