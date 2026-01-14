Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως και στην υπόθεση Παρασκευαΐδη, επιλέγει τη μη διαγραφή.

Ο Αντώνης Σαουλίδης έως και λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Και δεν είναι απλώς ότι έσπασε το «απαγορευτικό» και αν και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας την Τρίτη στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» χαρακτήρισε αποτυχημένη την στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων (και του Αλέξη Τσίπρα) προκειμένου να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στη χώρα, ενώ δήλωσε πως δεν είναι προϋπόθεση επικεφαλής του σχήματος αυτού να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σαν «έτοιμο από καιρό» το ΠΑΣΟΚ διέρρευσε παλαιότερες δηλώσεις του Αντ. Σαουλίδη για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υποβάθμισε πλήρως το γεγονός.

Για διαγραφή ούτε κουβέντα! Ένας εκ των στενότερων συνεργατών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μήλης, δήλωσε πως ο Σαουλίδης έχει θέσει τον εαυτό του εκτός κόμματος, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από την Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προφανώς, όπως και στην περίπτωση του βουλευτή Λέσβου Παρασκευαΐδη, επιλέγει να μην ρίξει λάδι στη φωτιά, επικεντρώνοντας σε επικράτησή του στο επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τότε -φέρεται να εκτιμά- θα μπορέσει να επιβάλλει το νόμο της σιωπής στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον ως τις εκλογές!

