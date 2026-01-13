Διαστάσεις ιλαρότητας λαμβάνουν πλέον οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να βάλει στοπ (προς το παρόν;) στο να καλεί μάρτυρες της περιόδου 2019-2025.

Το κατώφλι πλέον της επιτροπής περνούν μάρτυρες που είχαν σχέση με τον Οργανισμό για λίγους μήνες πριν από δέκα χρόνια και πλέον χρόνια, με αποτέλεσμα πολλές φορές, η αμηχανία των μελών της εξεταστικής να είναι εμφανής καθώς δεν έχουν τι να ρωτήσουν.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης, σχολιάζουν πως το αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών που προσπαθεί να περάσει η κυβερνητική πλειοψηφία μάλλον πηγαίνει κουβά, αφού η επιχείρηση συμψηφισμού πέφτει στο κενό.

Το ενδιαφέρον μπορεί να αυξηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις, όταν και θα εξεταστεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο έμπειροι κοινοβουλευτικοί, εκτιμούν πως πιθανότερο είναι να έχουμε μια κόντρα κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο εντυπώσεων, παρά από την εξέταση να προκύψει κάτι ουσιαστικό για το αποκαλούμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, για το οποίο η ευρωπαία εισαγγελέας διαβίβασε την δικογραφία στο Κοινοβούλιο.

Πληροφορίες του Dnews, αναφέρουν πως υπάρχουν φωνές σε κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμα και να αποσυρθούν από την εξεταστική, εφόσον οριστικοποιηθεί ότι δεν θα κληθούν άλλοι μάρτυρες για το 19-15, στη συνεδρίαση της επόμενης Τρίτης που έχει οριστεί σχετική συζήτηση. Οι αντίθετες φωνές, λένε πως αυτό θα αποτελέσει «βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ».

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η πλειοψηφία εμμένει στην θέση της, η επιτροπή θα ρίξει αυλαία σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 12 Φεβρουαρίου.

Στ. Σ.