...Και όσοι αγωνίζονται με νύχια και δόντια προκειμένου να μην τιμωρηθούν οι ένοχοι του σκανδάλου.

Κάποιοι στο Μαξίμου δείχνουν να έχουν χάσει κάθε μέτρο.

Δεν θέλουν λέει στην αντιπροσωπεία των αγροτών που θα εισέλθουν στο Μαξίμου να είναι και αγρότες που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο οποίο Μαξίμου βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας, που είναι μάλιστα και σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο οποίος όμως δεν είχε ενημερωθεί από τον Γρ. Βάρρα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε σκάνδαλο και κακοδιαχείριση! Ο δε πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έχει καταγγείλει δημοσίως τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλο του πρωθυπουργού για τα όσα δημοσίως συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Στο Μαξίμου επίσης κατοικοεδρεύουν εκείνοι που σχεδίασαν και εκτελούν την συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποφυγή απόδοσης τυχόν ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα. Κάτι που φάνηκε με τη μαύρη σελίδα του κοινοβουλευτισμού για την αποφυγή σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής και εν συνεχεία με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής -"Εξευτελιστική Επιτροπή" την ονομάζουν οι πολίτες!

Η στήλη δεν υπερασπίζεται κανέναν Ανεστίδη, αλλά σκοπιμότητες και αντιπερισπασμοί πρέπει να αποκαλύπτονται!

Β.Σκ.