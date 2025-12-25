«Στη Βουλή δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση» δηλώνει και διαμηνύει: Θα επωμιστώ εκ νέου την ανάγκη που μου αναλογεί.

Τουλάχιστον δυο φορές ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, υπονόησε πως ετοιμάζεται για το νέο κόμμα.

Πρώτη φορά, όταν μιλώντας στους στους φοιτητές όταν χαρακτήρισε την κυβέρνηση ετοιμόρροπη και αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια. «Aυτή την ευθύνη που πολλοί μου καταλογίζουν, αισθάνομαι την ανάγκη σε ένα μέρος της να την επωμιστώ εκ νέου, ώστε να συμβάλω να διαμορφωθούν οι όροι μιας ουσιαστικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και της δυνατότητας να υπάρχει ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία».

Και δεύτερη φορά όταν αναφέρθηκε και πάλι στη σημερινή αντιπολίτευση: «Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο όπου η μόνη υπαρκτή αντίθεση στη σημερινή εξουσία είναι η κοινωνική αντίθεση. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση η οποία με αξιώσεις να τοποθετείται στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο. Και αυτό είναι ένα σοβαρότατο έλλειμμα, διότι καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ουσιαστική και ισχυρή αντιπολίτευση. Και είναι ένα από τα ζητούμενα των ημερών, κατά την άποψή μου, να διαμορφωθεί και να υπάρξει. Διότι άλλος ο ρόλος της κοινωνικής αντίθεσης των κοινωνικών κινημάτων και άλλος ο ρόλος της».

Τι κάνει νιάου νιάου στα ...κεραμίδια;

ΥΓ: Το ότι θα κάνει κόμμα δεν σημαίνει ότι τον πήρε και η ...βιασύνη!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.