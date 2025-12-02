Τι δήλωσε σε συζήτηση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα».

«Δεν βλέπω την πολιτική ως καριέρα που θα κάνω όλη μου τη ζωή. Ελπίζω για εμένα ότι θα υπάρξει καριέρα και έξω από την πολιτική».

Τα παραπάνω εκμυστηρεύτηκε ο πρωθυπουργός σε συζήτησή του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του στα «Νέα» ο συνάδελφος Γιάννης Ανδρουτσόπουλος.

Είναι δεύτερη ή τρίτη φορά που το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πως θα κάνει καριέρα εκτός πολιτικής. Και για όποιον τον ξέρει -ή γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται- προφανώς το εννοεί.

Να σημειώσουμε πως παλαιότερα υπήρχε και το ενδεχόμενο μιας θέσης σε διεθνή οργανισμό που προφανώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Πάντως το ότι δηλώνει για μια ακόμα φορά πως "υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική" έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον του.

Και ο νοών νοείτω...

Β.Σκ.