Το 10% των αγροτεμαχίων βγήκαν εκτός πληρωμής!

Περισσότερα από 500.000 αγροτεμάχια, δηλαδή το 10% του συνόλου, βγήκαν εκτός πληρωμής προτού ακόμη ανοίξει η κάνουλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχίσουν να πληρώνονται οι προκαταβολές των καθυστερημένων επιδοτήσεων.

Επειδή ο δορυφόρος δεν έδωσε ευκρινή εικόνα για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια αυτά μπήκαν στην «γκρίζα» ζώνη και θα επανελεγχθούν αργότερα.

Όπως και να έχει χιλιάδες αγρότες που περίμεναν να πληρωθούν την Παρασκευή δεν θα δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους.

Και φυσικά θα είναι οι πρώτοι που θα ανέβουν στα τρακτέρ το Σάββατο για να κατέβουν στην Αθήνα.

Λ.Ι.