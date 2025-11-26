Οι δυο γραμμές στον ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας κάνει κόμμα.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, αξιόλογος βουλευτής που μάλιστα θεωρείται εκ των στενότερων συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου, προχώρησε σε μια δήλωση που ίσως και να δείχνει την "γραμμή" της ηγεσίας της Κουμουνδούρου έναντι του ενδεχόμενου να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1:

«Εμένα με ενδιαφέρει, όχι αν θα είναι θρυαλλίδα εξελίξεων το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά εάν στο επόμενο διάστημα οι προοδευτικές δυνάμεις θα καταλήξουν σε ένα κοινό αξιόμαχο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να χαμηλώσουμε τους εγωισμούς μας και να πάμε στην ανασύνθεση. Τον ηγέτη αυτής πρωτοβουλίας θα τον αναδείξουν οι πολίτες».

Τι προτείνει δηλαδή ο Χρ. Γιαννούλης;

Ένα ...ΚΙΝΑΛ ή ένα «Μέτωπο» των κομμάτων της κεντροαριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχει ενδιαφέρον αν αυτή είναι -και κυρίως αν θα είναι- και η θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ...

Β.Σκ.