Η ξεκάθαρη απάντηση Κικίλια για το πώς η ΝΔ θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μια συνέντευξη που έβγαλε αρκετές ειδήσεις παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», ο Βασίλης Κικίλιας. Ωστόσο όπως λέμε στη δημοσιογραφική αργκό, τα… καλά τα άφησε για τέλος. Ο υπουργός Ναυτιλίας ερωτηθείς για τις συνέπειες που έχουν επιφέρει η ακρίβεια και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση μίλησε για παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους στους κόλπους της ΝΔ.

Ιδού η απάντησή του:

«Η Νέα Δημοκρατία λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».