Τι καταλογίζουν στον Άκη Σκέρτσο.

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε σε Σαμαρικούς κύκλους η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για την απώλεια του πρώην υπουργού και στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Δ. Σταμάτη. Ο υπουργός Επικρατείας στην ανάρτηση του αφού εξήρε το συναινετικό πνεύμα του Δ. Σταμάτη- ήταν υπουργός Επικρατείας- στα δύσκολα χρόνια της συγκυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου ευχήθηκε οι συναινέσεις να μπορούν να προκύπτουν στο μέλλον όχι μόνο σε συνθήκες κρίσης αλλά και συνθήκες κανονικότητας.

Φίλοι του Δ. Σταμάτη αλλά και του Αντώνη Σαμαρά εξέλαβαν την ανάρτηση Σκέρτσου ως προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης σε μία στιγμή πένθους για τον άνθρωπο Δ. Σταμάτη.

«Ντροπή και αλητεία τέτοιες ώρες να βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι να κάνουν πολιτική πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Δείχνει έλλειψη σεβασμού στην μνήμη του Δημήτρη. Τον πιο σκληρό επικριτή τους μετά τον Αντώνη Σαμαρά» έλεγαν οργισμένοι.

Ε.Σ