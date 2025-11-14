Γενέθλια για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο σήμερα 14/11 που κλείνει τα 90.

Γενέθλια σήμερα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο οποίος έκλεισε τα 90! Ο γνωστός στιχουργός και δημοσιογράφος γεννήθηκε το 1935 και είναι ένας από τους κορυφαίους του λαϊκού μας τραγουδιού.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφει και ποίηση για τους μοναχικούς ανθρώπου, την βιοπάλη των ανθρώπων και τον έρωτα.

Επίσης, το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει κυρίως βιβλία για τον κόσμο της μουσικής, αλλά και πολιτικές έρευνες («Το βρώμικο ‘89») και ένα βιβλίο για την αγαπημένη του ΑΕΚ. Έχει γράψει τα θεατρικά «Δρόμος», «Εν βρασμώ ψυχής» και «Ο γολγοθάς μιας ορφανής ανύπαντρης μητέρας», τα οποία έχει ανεβάσει η σύζυγός του, η σκηνοθέτιδα Ράια Μουζενίδου. Στην τηλεόραση έχει παρουσιάσει τις εκπομπές «Ώρα για τραγούδι», «Εν αρχή ην ο λόγος», «Η άλλη μεριά του φεγγαριού» και «Μακρινές φιλίες».

Εμείς του ευχόμαστε, Υγεία και να συνεχίζει να διηγείται μοναδικές ιστορίες στη «Μίνα». Πολύχρονος.