Ταξιδιάρα ψυχή έχεις ξεχάσει πού ακριβώς θέλεις να πας, που λένε και οι Τρύπες...

Ο Ιούλιος Βερν είχε γράψει τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες». Όλοι ως παιδιά αγαπήσαμε εκείνες τις 80 ημέρες (επιμένω) που ο Άγγλος αριστοκράτης Φιλέας Φογκ, συντροφιά με τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού, έτρεχε σε χώρες και ηπείρους, με κάθε πιθανό μέσο για να κερδίσει το στοίχημα. Και τα κατάφερε.

Αυτά συνέβησαν στο μυθιστόρημα του Βερν που κυκλοφόρησε 1873.

Σήμερα, όμως αποκαλύφθηκε ό,τι δεν ήταν μόνο ο Φιλέας Φογκ - ο φανταστικός χαρακτήρας του Ιουλίου Βερν - που έκανε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Αυτός που ....ακολούθησε τα βήματά του ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ο ίδιος στη συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Μπέζο και τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks, ότι όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, πριν 30 χρόνια έκανε και αυτός τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες με δύο φίλους του. Παραθέτω το απόσπασμα, για του λόγου το αληθές στο 43:30.

Υ.Γ Δεν αμφισβητώ το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη αλλά προτιμώ την αείμνηστη Ντίνα Κώστα, που ως τηλεοπτική Ντένη Μαρκορά είχε πει το αμίμητο: «έχω κάνει δύο φορές τον γύρο του κόσμου, φέτος λέω να πάω αλλού διακοπές».

