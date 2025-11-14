Τι συζητάει η κυβέρνηση.

«Να δώσει» - σε δεύτερο χρόνο - και άλλα λεφτά στους έντιμους αγρότες από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σκέφτεται η κυβέρνηση.

Όχι από καλοσύνη αλλά επειδή θα της περισσέψουν χρήματα από το «ψαλίδι» που θα πέσει στα τέλη Νοεμβρίου μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο με τους διασταυρωτικούς ελέγχους που επιβάλλει πλέον η Ε.Ε.

Με πιο απλά λόγια με τα προαπαιτούμενα που επιβάλλονται τώρα προκειμένου να εγκριθούν οι αιτήσεις για το 2025 (αριθμός ζώων, ποσότητα κρέατος που πούλησαν κλπ) θεωρείται βέβαιο ότι ελάχιστοι έντιμοι κτηνοτρόφοι και αγρότες θα πάρουν τα λεφτά που υπολόγιζαν. Όλοι οι άλλοι θα τα πάρουν τσεκουρεμένα…

Λ.Ι.