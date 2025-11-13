Η κοινή πρωτοβουλία δύο βουλευτών από Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά απαρατήρητη.

Σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στο χώρο της Αριστεράς λόγω και της πιθανής εμφάνισης νέων σχημάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κοινή πρωτοβουλία δύο βουλευτών από την Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο λόγος για τους Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε υποψήφιους στο ίδιο ψηφοδέλτιο Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κατέθεσαν από κοινού ερώτηση για την «Αναγνώριση κυριότητας ιδιώτη σε έκταση παλαιού αιγιαλού στη θέση Καλογριά Δήμου Δυτικής Αχαΐας». Να που ο τοπικισμός ενώνει.

