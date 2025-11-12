Η κυβέρνηση υιοθετεί πρότασή του, για την οποία το ΠΑΣΟΚ αδιαφορεί.

Ο πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος πρότεινε δημόσια την αξιοποίηση των ΚΕΠ (η ίδρυση των οποίων έχει τη σφραγίδα του) για να συνεχιστεί με άλλο τρόπο η λειτουργία των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, μετά το κλείσιμο καταστημάτων που έχει προαναγγελθεί.

Μίλησε, συγκεκριμένα, για τα «πολυδύναμα ΚΕΠ» στα οποία θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες για τις οποίες οι πολίτες προσφεύγουν στα ΕΛΤΑ.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που διακινούνται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αυτή η πρόταση του Σταύρου Μπένου θα αποτελέσει τη βάση του μοντέλου που επεξεργάζεται ο ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκης για να προχωρήσει η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ χωρίς σοβαρό κόστος για τις τοπικές κοινωνίες.

Το ερώτημα είναι γιατί η Χαριλάου Τρικούπη δεν υιοθέτησε την πρόταση του Σταύρου Μπένου και δεν τη ενέταξε σε μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για την άρση του αδιεξόδου που προκάλεσε η κυβέρνηση.

Ε.Σ.