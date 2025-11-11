Και υπενθυμίζει πως ήταν οπαδός του Τραμπ από την πρώτη του θητεία.

«Αρκούντως Δεξιά» θεωρεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ ως Δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως Δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ…», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο υπουργός Υγείας.

Με μια ελαφριά… αυτοκριτική για πρόσφατα αμαρτήματα («Ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο, όμως πάρα πολλές Δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει») ο Α. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα ψήφιζε Τραμπ από την εποχή της πρώτης θητείας του.

Δεξιότερα Κυριάκο, δεξιότερα…

Τ.Τε.