Αντικειμενικά λειτουργεί ως πρόπλασμα ευρύτερων συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.

Αν η πρόταση Δούκα το Σάββατο το απόγευμα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ περνούσε σήμερα η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία Κυρίζογλου δεν είχε άλλη επιλογή από την παραίτηση.

Η συνεργασία Δούκα- Ζαχαριάδη και των παρατάξεων ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει δυναμική και αποδίδει.

Και προφανώς αποτελεί πρόπλασμα για ευρύτερες συνεργασίες στο χώρο, ασχέτως αν η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν συζητά καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

ΥΓ: Το ΚΚΕ έχει σαφώς διαφορετική φιλοσοφία για την Αυτοδιοίκηση και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να ζητήσει να συμπαραταχθεί με την παράταξη Δούκα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Η στήλη ωστόσο εκτιμά ότι η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ και κρατώντας απολύτως τις θέσεις της θα έπρεπε να στηρίξει την πρόταση Δούκα ώστε να υπάρξουν εξελίξεις. Ξέρουμε, ο Περισσός διαφωνεί, η στήλη καταθέτει την άποψή της.

Β.Σκ.