Παραμονές των Χριστουγέννων η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε στη δημοσιότητα λίστα 700 στελεχών που απαρτίζουν τον Τομέα Αυτοδιοίκησης του κόμματος.

Ειρωνία; Η συγκρότηση του Τομέα και της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε δύο ημέρες μετά την κομβική κινητοποίηση των δημάρχων που σφραγίστηκε με το κλείσιμο των δήμων για την οικονομική ασφυξία που υφίστανται από την κυβέρνηση και για τις μεθοδεύσεις του υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την αλλαγή του εκλογικού Νόμου για την Αυτοδιοίκηση.

Ο δε τομέας συγκροτήθηκε δύο ολόκληρες μήνες μετά το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στην Αλεξανδρούπολη όπου ως γνωστόν παρολίγον να ανατραπεί η σημερινή πλειοψηφία των γαλάζιων αυτοδιοικητικών από την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» του Χάρη Δούκα. Κοινώς αν το ΠΑΣΟΚ είχε οργανωθεί εγκαίρως αυτοδιοικητικά η πλειοψηφία σήμερα στην ΚΕΔΕ θα ήταν υπέρ του…

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι 700 επίλεκτοι του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι υπέροχοι! Μία προσεκτική ανάγνωση ωστόσο του μακρύ καταλόγου οδηγεί σε κάποια αβίαστα συμπεράσματα που μόνο ενθουσιασμό δεν προκαλούν. Από τον Τομέα αλλά και την Γραμματεία απουσιάζουν δήμαρχοι εγνωσμένου κύρους που στήριξαν τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα. Στον τομέα, επίσης, συμμετέχουν στελέχη που έχουν ελάχιστη σχέση με την Αυτοδιοίκηση. Έχουν δε συμπεριληφθεί στελέχη που πρακτικά είναι οι λεγόμενοι «γραμμιτζήδες» γνωστών στελεχών. Και τέλος, η «συμφωνία» Ανδρουλάκη και Χριστοδουλάκη αποτυπώνεται καταφανώς και στον Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα επομένως που γεννάται δεν είναι το εάν ο δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην ΚΕΔΕ θα έπρεπε να μπει στον Τομέα «υπό» την εποπτεία οποιουδήποτε στελέχους, αλλά το εάν η σύνθεση του Τομέα είναι μία προβολή στο μέλλον και στους μηχανισμούς που ήδη στήνονται για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους, όπως αναφέρουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

