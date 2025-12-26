Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και δίνει ραντεβού για το πιο εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.

«Με Ρένα Μόρφη, Κωστή Μαραβέγια, Τόνια Σωτηροπούλου και Νίκου Μουτσινά δεν έχασε ποτέ κανείς!» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην πλατεία Συντάγματος με το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη και αθόρυβα, φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα!» συνέχισε.

Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και δίνει ραντεβού για το πιο εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο. Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.