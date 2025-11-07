Γιατί πιστεύουν ότι θα πληγώσει και άλλο την κυβέρνηση.

Μόνο υπερβολή δεν είναι αν πει κανείς ότι ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει της Κυριακής και της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά στην τηλεόραση του ANT1.

Δεν γνωρίζουν -και απεύχονται- να μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός για νέο κόμμα, καθώς αυτό θα βάζει οριστικά ταφόπλακα όχι απλώς στο διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας αλλά πιθανόν και στο να ξεπεράσει το ποσοστό των ευρωεκλογών.

Για δυο πράγματα είναι σίγουροι στο Μαξίμου.

Πρώτο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κλείσει αρνητικά την ίδρυση νέου κόμματος, αλλά ότι, αντιθέτως, θα το αφήσει πιο ανοιχτό.

Και δεύτερο, ότι η κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά -άμεσα ή έμμεσα στον πρωθυπουργό- θα είναι πολύ σκληρή, «δομική», δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα για το Μαξίμου.

