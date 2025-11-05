Σοβαρές καταγγελίες από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών για τους σοβάδες στα κεφάλια μαθητών δημοτικού σχολείου.

«Ζούμε από τύχη» λέει ολοένα και πιο συχνά ο θυμόσοφος λαός μας και πώς να μην συμφωνήσεις όταν στα κεφάλια παιδιών δημοτικού σχολείου της Αττικής πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια τους.

Και το χειρότερο; Το σχολείο είχε ελεγχθεί πριν από 9 ημέρες από κλιμάκιο του ΟΑΣΠ(!) για την ασφάλειά του.

Φανταστείτε δηλαδή, να είχε γίνει και σεισμός.

Το συμβάν που έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι είναι πολύ σοβαρό. Δύο παιδάκια τραυματίστηκαν με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου» να σημειώνει: «Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου από τον ΟΑΣΠ, με διαβεβαιώσεις ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς».

Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί σε πολλές αίθουσες του ορόφου παρατηρήθηκαν προβλήματα, ζητώντας την απαραίτητη επισκευή και πιστοποίηση.

Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν.

-Οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΟΑΣΠ τι ακριβώς έλεγξαν;

-Δεν είδα το πρόβλημα; ή δεν ήταν των αρμοδιοτήτων τους και έτσι κάποιος άλλος φταίει.

-Ο πολιτικός προϊστάμενος έχει να πει κάτι;

-Ή θα γινόταν άλλη μια ΕΔΕ αν χάναμε ένα παιδάκι;

Κ.Σ.