Πώς το Μαξίμου αναγκάστηκε σε μερική οπισθοχώρηση.

Το Μαξίμου δεν καθάρισε όπως ήλπιζε με την παραίτηση (που ...επέβαλε) στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα. Παραίτηση για την οποία το Dnews σας είχε προϊδεάσει από την δεύτερη κιόλας ημέρα των εξελίξεων.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές διαμήνυσαν πως δεν πρόκειται να σταματήσπουν τις αντιδράσεις αν δεν αναθεωρηθεί η πολιτική του κλεισίματος των υποκαταστημάτων ή, έστω, να «πάρουν κάτι» με το οποίο θα απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους.

Έτσι το Μαξίμου κατέληξε να «καταπιεί» σε κάποιο βαθμό τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Σκλήκας, προκειμένου να λήξει η κρίση.

Τουλάχιστον προς το παρόν.

Τ.Τε.