Αν τελικά η μεταρρύθμιση - λουκέτο των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει...

Στο τραπέζι των λύσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία κατά τόπους πρακτορείων σε απομακρυσμένα χωριά όπου θα μπορούν οι πολίτες να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους αλλά και η δυνατότητα ο ταχυδρόμος που θα φθάνει σε κάθε σπίτι να έχει POS για να μπορεί να εξυπηρετεί επιτόπου όσους πολίτες δεν μπορούν να απομακρύνονται για να κάνουν τις σχετικές πληρωμές.

Όλα αυτά αν υποθέσουμε ότι τελικά η μεταρρύθμιση - λουκέτο των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει...

Λ.Ι.