Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς οξύνεται διαρκώς, με το πολιτικό σχέδιο της ηγεσίας και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας για ευρύτερες συνεργασίες να είναι πιθανόν μειοψηφικό στην Κεντρική Επιτροπή, όπερ εάν επιβεβαιωθεί φερνει την Πατησιων προ δυσκολων και επωδυνων αποφασεων.

Από τη μία ένα σχέδιο συνεργασιών συμπεριλαμβανομένου και ενός ενδεχόμενου κόμματος Τσίπρα και από την άλλη, ενα σχέδιο συγκόλλησης με το Μέρα25 και τη ΛΑΕ - που κλωτσάει στη μπλόκο που τρώνε κορυφαίοι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ από τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Και κάπου εκεί στη μέση συγκεκριμένο στέλεχος με παρελθόν σε εμπρηστικές τοποθετήσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, ως επισπευδων ακομα μιας διασπασης να μοιράζει διαρροές πότε για την Αχτσιόγλου, πότε για τον Χαρίτση, επιχειρώντας να δυναμιτίσει έτι περαιτέρω το κλίμα και προωθώντας την εκπαραθύρωση όσων απεχθάνεται - εκτός από τα άντερά του - προκειμένου να εξυπηρετηθεί αντιπαραθετικό πολιτικό σχέδιο.

Ν. Α.